В Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов пройдет презентация книги Олега Басилашвили

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-16T13:00:45+03:00

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Мало кого в Петербурге так любят и уважают, как Олега Басилашвили. Ведущий артист Большого драматического театра имени Товстоногова, он по праву носит звание Народного, полученного еще при СССР. Сегодня Олег Валерианович представляет на суд читателей свою книгу. Презентация произведения «Палата № 26. Больничная история» пройдет в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов.

- В книге автор вспоминает о детстве, родителях, работе в театре и кино, гастролях, политике и блистательных друзьях, - сообщает пресс-служба ВУЗа.

На страницах описаны различные персонажи, встречавшиеся на долгом жизненном пути Олега Басилашвили. Это первый мэр Ленинграда-Петербурга Анатолий Собчак, писатель Виктор Астафьев и даже сосед по больничной палате Борис Федорович.

Надо сказать, что Олег Басилашвили не случайно представляет книгу в Гуманитарном университете профсоюзов, с 2010 года он носит звание Почетного доктора СПбГУП.