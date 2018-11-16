Из Обводного канала выловили тело полураздетой девушки

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-16T13:29:31+03:00

Из одежды на трупе были только белый бюстгальтер и черные джинсы

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Полиция Петербурга проверяет обстоятельства смерти молодой женщины, чье тело было найдено накануне в Обводном канале. Правоохранительные органы заинтересовались, по какой причине на трупе было так мало одежды.

- Тело женщины нашли около 18:30 15 ноября в районе дома номер 19 по набережной Обводного канала, пишут «Невские новости».

Когда труп выловили из воды, на нем из одежды били только темные джинсы и белый бюстгальтер. Учитывая, что сейчас в Петербурге достаточно холодно, вряд ли погибшая могла гулять по городу в таком виде.

По предварительной информации, следов насилия на теле погибшей не было. На вид женщине 30-35 лет. Рост – около 155 сантиметров. Сейчас полиция пытается установить ее личность и обстоятельства смерти, а труп направлен в морг на экспертизу, которая точнее скажет о причинах гибели.