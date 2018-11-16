2018-11-16T14:25:41+03:00
Общество

Депутаты решили узаконить граффити в Петербурге

Народные избранники считают, что пора прекратить «войну» между художниками и недовольными горожанами
Петр КИБЕР
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Депутаты решили узаконить граффити в Петербурге.Депутаты решили узаконить граффити в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге вновь озадачились проблемой граффити. Сегодня, 16 ноября, комитет по законодательству городского ЗакСа одобрил инициативу депутата Дениса Четырбока, который предложил четко определить статус уличных рисунков.

- Ситуация, которая сейчас сложилась, ведёт к постоянному напряжению в обществе. Кто-то «за», а кто-то «против». Кто-то рисует, а кто-то закрашивает. Нужно сглаживать эти острые углы и устанавливать четкие «правила игры», - сообщает пресс-служба Дениса Четырбока.

Парламентарий приводит пример, когда недовольные горожане портили граффити с Сергеем Бодровым, «издевались» над портретом Станислава Черчесова. Последней «жертвой» стал Юрий Шевчук. Чье изображение на трансформаторной будке закрасили сотрудники «Ленэнерго».

При этом в городе полно тех же будок, глухих стен домой и других площадей, на которых художники могли бы реализовать творческий потенциал и заодно седлать город красивее. Такие граффити – это тоже одна из визитных карточек Петербурга, от которой глупо отказываться.

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