Депутаты решили узаконить граффити в Петербурге
В Петербурге вновь озадачились проблемой граффити. Сегодня, 16 ноября, комитет по законодательству городского ЗакСа одобрил инициативу депутата Дениса Четырбока, который предложил четко определить статус уличных рисунков.
- Ситуация, которая сейчас сложилась, ведёт к постоянному напряжению в обществе. Кто-то «за», а кто-то «против». Кто-то рисует, а кто-то закрашивает. Нужно сглаживать эти острые углы и устанавливать четкие «правила игры», - сообщает пресс-служба Дениса Четырбока.
Парламентарий приводит пример, когда недовольные горожане портили граффити с Сергеем Бодровым, «издевались» над портретом Станислава Черчесова. Последней «жертвой» стал Юрий Шевчук. Чье изображение на трансформаторной будке закрасили сотрудники «Ленэнерго».
При этом в городе полно тех же будок, глухих стен домой и других площадей, на которых художники могли бы реализовать творческий потенциал и заодно седлать город красивее. Такие граффити – это тоже одна из визитных карточек Петербурга, от которой глупо отказываться.