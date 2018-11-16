В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыли метро «Рыбацкое»

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-16T15:02:24+03:00

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Очередной «рассеянный с улицы Бассейной» стал причиной закрытия станции метро «Рыбацкое» в Петербурге. Найденный бесхозный предмет заставил службу безопасности закрыть двери на вход и выход.

- В 14:29 станция «Рыбацкое» закрыта на вход в связи обнаружением подозрительного предмета, - сообщает пресс-служба подземки в своем телеграмм-канале.

Как показывает практика, на проверку даже самого невинного пакета, уходит не менее получаса. А зачастую работа экстренных служб затягивается и дольше. Чтобы горожанам не стоять перед закрытыми дверьми, петербургский «Организатор перевозок» предлагает добираться до нужных горожанам мест наземным транспортом.

Так, до ближайшей станции метро «Обухово» за десять остановок довезут автобусы маршрутов: 51, 115, 115А, 189, 327 и 328. А также трамваи номеров 24 и 27, которые сделают на две остановки больше.