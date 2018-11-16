2018-11-16T16:25:44+03:00
Туризм

В Ленинградской области хотят открыть маяки для туристов

Новый проект разработан для самых искушенных и романтичных путешественников
Петр КИБЕР
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Власти Ленинградской области хотят открыть маяки Финского залива и Ладожского озера для туристов.Власти Ленинградской области хотят открыть маяки Финского залива и Ладожского озера для туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кто из взрослых в детстве не зачитывался книгами Жюля Верна или Рафаэля Сабатини, грезя о путешествиях по морям и океанам? Кто не хотел хоть раз оказаться на маяке, стоящим посреди бурлящих волн? Именно на таких романтиков рассчитывают власти Ленинградской области, которые хотят открыть маяки Финского залива и Ладожского озера для туристов.

- Я уверен, что маршруты по карте навигационных сооружений Северо-Запада будут интересны путешественникам не меньше, чем наши исторические крепости, - заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

О том, что власти 47-го региона ведут переговоры с Министерством обороны России, в ведомстве которого и находится большинство объектов, глава области рассказал на фотовыставке Андрея Стрельникова «Маяки Северо-Запада России», которая открылась в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

С 15 ноября 2018 года посетители, пришедшие в художественную академию имени Штиглица, смогут увидеть результаты труда автора проекта, который создан при поддержке властей Ленинградской области и Русского географического общества. Фотографии показывают не только красоту региона и жизнь самих маячников, но дают возможность представить, каким будет туристический маршрут «Стражи морей» в ближайшем будущем.

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