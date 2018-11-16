Вестибюли на станции метро «Технологический институт» изменят работу

СЕГОДНЯ 17:22 2018-11-16T17:25:49+03:00

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В Петербурге изменится режим работы у вестибюлей станции метро «Технологический институт». Правда, ограничения будут временными. Они вступят силу 19 ноября и продлятся до конца месяца.

- Вестибюль станции «Технологический институт-1» будет открыт ежедневно с 5:40 до 00:55. Второй вестибюль будет работать лишь по рабочим дням с семи часов утра до восьми часов вечера, - сообщают в пресс-службе петербургской подземки.

Как рассказали сотрудники метрополитена, на станции пройдут плановые работы по установке кабины оператора.

Также с небольшими неудобствами столкнутся пассажиры станции метро «Ломоносовская». Из-за капитального ремонта одного из эскалаторов, изменится работа наземного вестибюля. С 19 ноября и по 1 февраля с 7:50 до 9:00 вход на станцию ограничат. Сотрудники подземки просят жителей города быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.