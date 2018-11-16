2018-11-16T17:57:42+03:00
Общество

Владимир Путин посетил новый завод по производству инсулина в Петербурге

Также президент провел выездное совещание, посвященное лекарственному обеспечению россиян
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург 16 ноября. Одним из объектов, которые посетил глава России, стал завод «Герофарм» в Пушкине - ведущее предприятие по производству инсулина в стране. Свою поездку он приурочил к прошедшему Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечают 14 ноября.

На заводе Владимиру Путину показали лаборатории предприятия и рассказали о химических процессах.

- Меня очень порадовало, что те, кто организовал этот процесс и это предприятие, сделали это с нуля. Причем на самом высоком уровне. Просто, честно говоря, впечатляет, что смогли и специалистов найти, сделать и первые шаги, и довести до промышленного производства, причем самого высокого уровня, класса, - отметил президент.

Также Владимир Путин провел выездное совещание, посвященное доступности медикаментов для населения и механизмам контроля качества лекарственных средств.

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