По факту пожара на шиномонтаже в Мурино, где погибли 5 человек, возбудили дело

СЕГОДНЯ 19:05 2018-11-16T19:06:29+03:00

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Тела пяти человек были найдены после пожара на шиномонтаже в Мурино 9 ноября 2018 года. Спустя неделю следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Также следователи сообщили, что подозреваемым в ближайшее время будет предъявлено обвинение. 42-летний мужчина, кстати, уже задержан, а его 69-летняя мать и по совместительству партнер по бизнесу после случившегося попала в больницу.

- Подозреваемые в трехэтажном здании, где и произошел пожар, за определенную плату размещали у себя нелегалов, - пояснили в СУ СКР по Ленобласти. - При этом их деятельность также не была зарегистрирована. В комнатах, где жили гости, не было ни системы противопожарной защиты, ни других средств защиты от пожара.

Автосервис выгорел полностью, пожар тушили больше часа.Фото: Артем КИЛЬКИН

Расследование трагедии продолжается.