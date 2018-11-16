27-летняя жительница Петербурга продала новорожденного сына за 280 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:30 2018-11-16T19:30:54+03:00

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В Санкт-Петербурге в ближайшее время начнется суд над 27-летней гражданкой Узбекистана, которую обвиняют в торговле людьми. Женщину поймали с поличным, когда она продавала собственного ребенка. На тот момент мальчику было всего шесть дней от роду.

Расследование уголовного дела СУ СКР по Петербургу уже завершил, поэтому сейчас уже известны некоторые подробности действий горе-мамаши.

Все произошло 12 сентября 2018 года. Жительница Петербурга около одного из домов по улице Кораблестроителей встретилась с покупателем - им, кстати, выступил сотрудник полиции, - и обменяла младенца на 280 тысяч рублей. Причем, 5 тысяч рублей были настоящими, а вот остальные 275 тысяч - муляж.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится на сайте регионального СКР.