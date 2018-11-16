Проблемные дома достроит область

СЕГОДНЯ 19:52 2018-11-16T19:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе глава региона Александр Дрозденко встретился с застройщиками и обсудил вопросы нехватки социальной инфраструктуры, а также так называемые «проблемные» дома. Итогом координационного совета стало решение о том, что заниматься долгостроями теперь будет Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК).

Уже сегодня любые застройщики, находящиеся в процессе банкротства или на грани введения процедуры внешнего наблюдения, могут обратиться в комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области или в ЛеноблАИЖК для предоставления документов о рассмотрении возможности передачи объектов для завершения строительства.

- Строители на дольщиках зарабатывают, мы на дольщиков тратим - на выкуп и содержание построенных социальных объектов, - объяснил Александр Дрозденко. - В этом году на эти цели мы увеличили бюджет только Всеволожского района на 1,3 млрд. рублей. Понимая это, застройщикам следует четко выполнять взятые на себя обязательства. Правительство региона, в свою очередь, все свои обязательства выполняет.