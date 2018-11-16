Омичку, которая подарила ребенка учительнице из Санкт-Петербурга, лишили родительских прав
Ребенок не товар. Его нельзя не только продать или купить, но и подарить.
Напомним, жительница Омска хотела было безвозмездно вручить свою новорожденную малышку педагогу из Санкт-Петербурга. Познакомились они через Интернет. Тогда омичка рассказала, что родила, но денег на ребенка у нее нет - мол, не сможет обеспечить малышу нормальное детство. А вот петербургская учительница решила, что сможет поднять девочку на ноги, и забрала ее себе.
В Северную столицу она привезла ребенка по поддельному свидетельству о рождении. Но передача ребенка не удалась. Сейчас идет расследование, и обе женщины находятся под подпиской о невыезде.
А сегодня стало известно, что биологическую мать лишили родительских прав и взыскали с нее алименты на содержание ребенка, который сейчас находится у органов опеки - в детском доме в Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.