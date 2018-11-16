В петербургской больнице умер один из школьников, попавших под поезд

16 Нояб. 23:44 2018-11-16T23:45:10+03:00

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В детской городской больнице номер 19 утром в пятницу 16 ноября умер 12-летний подросток.

- Парень получил наиболее тяжелые травмы в результате несчастного случая на железнодорожных путях у станции "Лисий нос". Приносим соболезнования семье погибшего, - сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Напомним, ЧП случилось у станции Лисий Нос утром 14 ноября. Школьники переходили через железнодорожные пути в неположенном месте, когда попали под поезд. Одному ребенку 11 лет, другому - 12 лет. Старший мальчик получил очень серьезные повреждения, ему сделали несколько операций, но спасти не смогли.

Второй подросток получил сильную травму головы и лишился ступней. Ребенку сделали трепанацию, и сейчас мальчик находится в искусственной коме. Оба ребенка - ученики школы в Лисьем Носу, один из них состоит на внутришкольном учете и на учете в ОДН.