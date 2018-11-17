В Ленобласти из огня вывели бабушку и ее внука

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-17T09:11:51+03:00

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Около четырех часов дня 16 ноября, в 16:15 в МЧС сообщили, что в городе Тосно на улице Советская горит квартира.

Уже на месте спасатели отметили, что огня совсем не было видно, зато из квартиры валил густой и плотный дым.

- Молодой парень выбрался наружу и стоял на подоконнике. При этом совершенно непонятно было, как он удерживается. Женщина высунулась из форточки, видно было, что ей плохо, - рассказал начальник караула дежурной смены.

На четвёртый этаж огнеборцы поднялись по маршевой лестнице. Дверь в квартиру была заперта, её спилили с помощью бензореза. Квартира была полностью в дыму, ориентироваться и пробираться к пострадавшей пришлось практически на ощупь.

к счастью, удалось эвакуировать и женщину, и ее внука. Причины пожара пока неизвестны.