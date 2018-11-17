2018-11-17T10:04:34+03:00
Общество

Пригороды Петербурга оказались в топе курортов для молодежи

Зеленогорск и Сестрорецк заняли пятое место
Алла МЕХОНЦЕВА
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В число любимых мест российской молодежи попали и места отдыха близ Северной столицы.В число любимых мест российской молодежи попали и места отдыха близ Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Эксперты Турстата опубликовали рейтинг самых популярных курортов среди молодежи и студентов. В число любимых мест российской молодежи попали и места отдыха близ Северной столицы.

В качестве «любимых курортов», эксперты оценивали как туры, приобретенные за деньги, так и самостоятельные поездки студентов на отдых и для обучения.

На первом месте оказался Сочи – там любит отдыхать порядка 33% студентов. На втором месте рейтинга Геленджик, куда бы с удовольствием отправилось 28% респондентов. Пятерку замыкают курорты в Курортном районе Петербурга (Сестрорецк и Зеленогорск), немного обогнав Ялту и Светлогорск. Всего пригороды Северной столицы предпочли 13% респондентов.

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