В Санкт-Петербурге закрыли вестибюль «Площади Восстания»

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-17T11:04:30+03:00

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На все выходные, 18 и 19 ноября, для пассажиров закрыт на вход и выход наземный вестибюль станции метро «Площадь Восстания» со стороны выхода на улицу Восстания. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Закрытие вестибюля станции связано с ремонтом эскалатора, поясняют в петербургской подземке. В понедельник одна из самых востребованных станций метрополитена заработает, но не в полную силу. В пресс-службе подземки напомнили, что до 29 декабря вход в вестибюль ограничен с 17:00 до 19:30 по рабочим дням.

Станция метро «Площадь Восстания» находится на красной ветке и выходит к Московскому вокзалу.