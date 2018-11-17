Врачи, спасающие израненного петербуржца, обратились в полицию
У 36-летнего мужчины сотрясение мозга и ножевое ранение
Медики сообщили в полицию о пострадавшем.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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Полицейские Северной столицы ищут напавшего на 36-летнего местного жителя. Петербуржец попал в больницу после того как некий человек избил его и ударил ножом. У пострадавшего целый набор травм. Закрытая черепно-мозговая, сотрясение мозга, открытая травма груди и проникающая рана в грудной клетке.
Госпитализирован в больницу пострадавший был 16 ноября из своей квартиры по проспекту Кузнецова. В полицию обратились врачи медучреждения, сообщив о тяжелом пациенте.
- По факту травмирования мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщили в полиции.