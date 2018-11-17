2018-11-17T13:51:11+03:00
Общество

Двое канатоходцев в Петербрге гуляют на тросе между двумя высотками

Спортсменов внизу поджидает полиция [видео]
Алла МЕХОНЦЕВА
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Канатоходцы в Петербурге удивляют публику.Канатоходцы в Петербурге удивляют публику.
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Двое канатоходцев в Петербурге изрядно удивили жителей дома на улице Энгельса, 97. Уже час двое парней находят на канате между двумя высотками. натянули между многоэтажками трос, взяли оборудование и отправились на "прогулку".

Кто эти отважные спортсмены - неизвестно. На видео сложно разобрать лица канатоходцев. Возможно, один из этих экстремалов - небезызвестный Александр Грибанов. Про него "КП-Петербург" уже писали. Спортсмен точно также около двух месяцев назад отправился на прогулку на высоте 19 этажа. Все бы ничего, но в это время на Северную столицу обрушился штормовой ветер. Испуганные жильцы вызвали спасателей. Экстремал рассказал, что подобными выходками он не просто шокирует публику, а тренируется.

Канатоходцы в Петербурге собрали толпу зевак.

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