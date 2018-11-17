2018-11-17T14:10:39+03:00
Звезды

В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин влюбится

Его сердце покорит няня Дяди Федора
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Знаменитое "Простоквашино" переснимают. В сериях появляются новые персонажи.Знаменитое "Простоквашино" переснимают. В сериях появляются новые персонажи.
Изменить размер текста:

В новой серии "Возвращение в Простоквашино" у вредного почтальона Печкина появится возлюбленная. Сердце усатого покорит няня Дяди Федора. Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев раскрыл некоторые тайны новой серии.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Машковцева, родители Дяди Федора нанимают няню, чтобы та присматривала за детьми. В какой-то момент между новой героиней и Печкиным возникнут теплые отношения.

- В конце концов, наш почтальон это заслужил, - резюмирует глава киностудии.

Кстати, мультсериал вышел в апреле 2018 года. «Союзмультфильм» дает себе волю в некоторых эпизодах, например, впервые показал отца Шарика, любителя фотоохоты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Новой Голландии 17 ноября открылся каток
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре
Двое канатоходцев в Петербрге гуляют на тросе между двумя высотками
Очевидцы: в Петербурге горит Северный завод
Врачи, спасающие израненного петербуржца, обратились в полицию
В Санкт-Петербурге закрыли вестибюль «Площади Восстания»
Пригороды Петербурга оказались в топе курортов для молодежи
В Ленобласти из огня вывели бабушку и ее внука
В петербургской больнице умер один из школьников, попавших под поезд
Омичку, которая подарила ребенка учительнице из Санкт-Петербурга, лишили родительских прав
В реке Новая в Петербурге спирта в 5400 раз больше нормы
Виталий Милонов предложил переименовать Санкт-Петербург в Ленинград
Проблемные дома достроит область
27-летняя жительница Петербурга продала новорожденного сына за 280 тысяч рублей
По факту пожара на шиномонтаже в Мурино, где погибли 5 человек, возбудили дело
Владимир Путин посетил новый завод по производству инсулина в Петербурге
Владимир Путин посетил новый завод по производству инсулина в Петербурге
Вестибюли на станции метро «Технологический институт» изменят работу
В Ленинградской области хотят открыть маяки для туристов