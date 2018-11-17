В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин влюбится

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-17T14:10:39+03:00

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В новой серии "Возвращение в Простоквашино" у вредного почтальона Печкина появится возлюбленная. Сердце усатого покорит няня Дяди Федора. Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев раскрыл некоторые тайны новой серии.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Машковцева, родители Дяди Федора нанимают няню, чтобы та присматривала за детьми. В какой-то момент между новой героиней и Печкиным возникнут теплые отношения.

- В конце концов, наш почтальон это заслужил, - резюмирует глава киностудии.

Кстати, мультсериал вышел в апреле 2018 года. «Союзмультфильм» дает себе волю в некоторых эпизодах, например, впервые показал отца Шарика, любителя фотоохоты.