МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-17T15:00:43+03:00

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Прогноз погоды на 18 и 19 ноября 2018 года в СанктПетербурге, не радует. Несмотря на то, что в городе на Неве будет относительно тепло, всю картину беззаботного уик-энда и первого рабочего дня испортит ветер. В связи с надвигающейся неблагоприятной погодой, ГУ МЧС по Ленобласти даже выпустило экстренное предупреждение. В нем спасатели призывают население быть крайне внимательными на улице.

- 18 ноября в Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, а 19 ноября прогнозируется гололедица на дорогах, - отметили в региональном МЧС, ссылаясь на сводку ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой в Петербурге и области 18 и 19 ноября повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении на автодорогах Ленинградской области.

В ночь на понедельник, 19 ноября, будет дуть северо-западный ветер, днем - холодный, северный 7-12 м/с, местами до 15-18 м/с. Температура воздуха, по прогнозам синоптика, будет держаться в районе плюс 1 - плюс 5 градусов.