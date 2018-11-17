2018-11-17T17:02:54+03:00
Общество

На Новой Голландии 17 ноября открылся каток

Время работы катка на Новой Голландии - ежедневно до 17 марта 2019 года
Степан СТЕПАНОВ
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На Новой Голландии каток открылся 17 ноября 2018 года.На Новой Голландии каток открылся 17 ноября 2018 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге в субботу, 17 ноября, открылся каток на Новой Голландии. Здесь, независимо от того, выпал в городе снег или нет, всегда будет лед. А точнее - до 17 марта 2019 года.

Каток, площадь которого 2 тысячи квадратных метров, единовременно может вмещать до 250 человек, поэтому организаторы предупреждают: в выходные приходить покататься на коньках в Новой Голландии лучше заранее. Пока очередь выстоишь, пока коньки получишь, пока билет купишь... Кстати, цены на билеты на каток в Новой Голландии различаются в зависимости от категории. Днем в будни взрослый может кататься целый час за 150 рублей, вечером - уже за 250 рублей, а в выходные, начиная с пятницы по воскресенье, днем - за 350 рубле, вечером за 450 рублей. Многодетным семьям, школьникам, студентам и пенсионерам скидки - катание в будни - по 150 рублей, в выходные 250 или 350 рублей.

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