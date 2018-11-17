Полиция Петербурга ликвидировала сразу два притона с азиатками

СЕГОДНЯ 19:17 2018-11-17T19:17:16+03:00

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В Санкт-Петербурге ликвидированы два притона для занятий проституцией. Один из них находился в одной из квартир дома №14 по улице Железноводской, второй - в квартире дома 76 на бульваре Новаторов. В обоих притонах полиция обнаружила азиаток.

- Притоны в жилых домах Василеостровского и Кировского районов Северной столицы ликвидированы в рамках рейда, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По предварительным данным, на Железноводской услуги интимного характера оказывали шесть гражданок среднеазиатской республики. На бульваре Новаторов в момент прибытия полицейских на квартире находились четыре девушки. У всех есть проблемы с миграционным законодательством.

Как пояснили в полиции Петербурга, в отношении женщин составлены протоколы и по статье "занятие проституцией", и по "нарушению иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".