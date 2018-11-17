Худрук Александринского театра удостоился высшей театральной премии Европы
В Санкт-Петербурге 17 ноября завершился трехдневный Междунраодный культурный форум 2018. Одним из финальныйх мероприятий стала церемония вручения XVII Европейской театральной премии и XV Европейской премии "Театральная реальность". Ее лауреатом в этом году стал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Как рассказали в самом театре, Фокину присуждена премия "за многогранность творчества, полную самоотдачу театральному искусству и многолетнее служение театру".
В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Действующий глава города первым поздравил Валерия Фокина с присуждением ему высшей театральной премии Европы.
Валерий Фокин.Фото: Олег ЗОЛОТО
Фото: Олег ЗОЛОТО
Завершилась церемония показом спектакля Валерия Фокина «Маскарад.Воспоминания будущего».