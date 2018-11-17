Худрук Александринского театра удостоился высшей театральной премии Европы

СЕГОДНЯ 21:50 2018-11-17T21:52:07+03:00

На сцене Александринского театра состоялась церемония вручения XVII Европейской театральной премии и XV Европейской премии "Театральная реальность". Ее лауреатом стал Валерий Фокин. Лауреатом Фото: alexandrinsky.ru

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В Санкт-Петербурге 17 ноября завершился трехдневный Междунраодный культурный форум 2018. Одним из финальныйх мероприятий стала церемония вручения XVII Европейской театральной премии и XV Европейской премии "Театральная реальность". Ее лауреатом в этом году стал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Как рассказали в самом театре, Фокину присуждена премия "за многогранность творчества, полную самоотдачу театральному искусству и многолетнее служение театру".

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Действующий глава города первым поздравил Валерия Фокина с присуждением ему высшей театральной премии Европы.

Валерий Фокин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилась церемония показом спектакля Валерия Фокина «Маскарад.Воспоминания будущего».