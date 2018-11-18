В Петербурге годовалая девочка упала в лестничный пролет с седьмого этажа
ЧП произошло из-за матери, недосмотревшей за ребенком
Девочку доставили в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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ЧП произошло в Санкт-Петербурге в одном из домов по улице Парадной. Годовалая девочка была с мамой, когда упала в лестничный пролет с седьмого этажа на первый.
- ЧП произошло по недосмотру 22-летней матери, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Девочка с различными травмами доставлена в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции после ЧП начали проводить проверку.