2018-11-18T10:32:44+03:00
Происшествия

В Купчино «сантехник» украл у 88-летней пенсионерки 320 тысяч рублей

Мужчина предложил бабушке починить трубу
Роман ЛЯЛИН
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Женщина пожаловалась на пропажу денег в полициюЖенщина пожаловалась на пропажу денег в полициюФото: Олег ЗОЛОТО
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Для 88-летней пенсионерки из Петербурга визит «сантехника» обошелся в 320 тысяч рублей. К пенсионерке домой по улице Будапештской пришел неизвестный, который представился соседом. Мужчина стал жаловаться, что дама залила его квартиру. После этого он предложил осмотреть ее трубы.

- Мкужчина осмотрел трубы в квартире пенсионерки и заявил, что ей нужна замена унитаза, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - После этого мужчина предложил женщине свою помощь за восемь тысяч рублей.

У пенсионерки были свои сбережения. Поэтому ничего не подозревающая бабушка достала 320 тысяч рублей, отсчитала восемь тысяч и отдала их "соседу". Остальные деньги пенсионерка положила на стол. Правда, "сантехник", видимо, посчитал, что 8 тысяч за его услуши слишком мало, поэтому, когда женщина отвлеклась, забрал у бабушки все деньги.

- После ухода мужчины заявительница обнаружила пропажу оставшейся суммы и вызвала полицию, - добавляют в полиции. - Ущерб составил 320,5 тысяч рублей. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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