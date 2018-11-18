В Петербурге иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину
Авария произошла утром в Санкт-Петербурге в Выборском районе. 25-летний водители Nissan ехал по проспекту Просвещения, когда на дорогу неожиданно выбежал мужчина. В итоге водитель не успел затормозить и сбил пешехода.
- Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, - поясняют в ГИБДД. - С места происшествия пострадавшего госпитализировали на машине "скорой помощи".
Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. В аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. Сотрудники начали проведение проверки.
В ГИБДД напоминают о том, что переходить дорогу нужно только в установленном для этого месте.