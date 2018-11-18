В Петербурге иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-18T11:21:33+03:00

Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии

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Авария произошла утром в Санкт-Петербурге в Выборском районе. 25-летний водители Nissan ехал по проспекту Просвещения, когда на дорогу неожиданно выбежал мужчина. В итоге водитель не успел затормозить и сбил пешехода.

- Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, - поясняют в ГИБДД. - С места происшествия пострадавшего госпитализировали на машине "скорой помощи".

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. В аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. Сотрудники начали проведение проверки.

В ГИБДД напоминают о том, что переходить дорогу нужно только в установленном для этого месте.