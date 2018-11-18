2018-11-18T12:37:34+03:00
Происшествия

На трассе М-10 под Петербургом грузовик насмерть сбил мужчину

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
Роман ЛЯЛИН
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ГИБДД проводит проверку Фото: УГИБДД Санкт-Петербурга и ЛенобластиГИБДД проводит проверку Фото: УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти
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Смертельная авария произошла на 674 километре трассы М-10 автодороги "Россия". Водитель грузовика МАН ехал из Санкт-Петербурга в Москву, когда на проезжую часть выбежал мужчина, который попытался проскользнуть через поток машин. Водитель тягача не успел затормозить и сбил пешехода.

- Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас инспектора ДПС оказывают содействией следственно-оперативной группе.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего. Силовики выясняют личность погибшего мужчины.

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