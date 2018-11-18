В Петербурге неизвестный сообщил о бомбе на улице Думская

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-18T13:32:17+03:00

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В Петербурге неизвестный ночью сообщил о бомбе на улице Думская. Мужчина позвонил в полицию и заявил, что вся территория заминирована. К слову, на улице находится много баров. По одной из версий, мужчина хотел сорвтаь веселье отдыхающих.

- В службу «112» с таксофона позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что Думская улица якобы заминирована, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Проведенным осмотром зданий, расположенных на улице Думской, опасных предметов не обнаружено.

К слову, найти преступника пока не удалось. Мужчина звонил из таксофона. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего для его задержания. Силовики возбудят уголовное дело по статье "Ложное сообщение о террористическом акте.