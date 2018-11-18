2018-11-18T13:51:21+03:00
Спорт

На матче «Зенит»-«Шальке-04» ждут 45 тысяч зрителей

Команды сыграют на стадионе с закрытой крышей
Роман ЛЯЛИН
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Матч пройдет в ПетербургеМатч пройдет в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Футбольный клуб "Зенит" готовится к очередной встрече с "Шальке". Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Во время игры крыша будет закрыта.

- На матче ожидается до 45 тысяч зрителей, - рассказывают в "Зените". - Дети до 14 лет могут получить бесплатные билеты онлайн, в клиентском офисе или в кассах арены.

Команда уже определилась со стартовым составом. На матч выйдут Бранислав Иванович, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Эльмир Набиуллин. В полузащите — Матиас Краневиттер, Эрнани, Магомед Оздоев и Олег Шатов, в нападении — Себастьян Дриусси.

Запасными игроками будут Юрий Лодыгин, Илья Воробьев, Денис Терентьев, Леон Мусаев и Сергей Иванов.

Матч начнется в 15:00 по петербургскому времени.

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