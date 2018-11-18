В Петербурге умер создатель театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-18T15:57:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге скончался автор, создатель и художественный руководитель театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий. О его кончине сообщили коллеги.

- Сегодня умер Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий. Светлая память ему, - написала главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская.

В самом театре также подтвердили смерть профессора.

Юрий Смирнов-Несвицкий скончался на 87-м году жизни Фото: Театр "Суббота"

- С грустью сообщаем, что на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался основатель и художественный руководитель театра «Суббота», профессор Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий, - сообщают в театре.

Юрий Смирнов-Несвицкий основал свой театр в 1969 году. Юрий Александрович окончил театроведческий факультет Ленинградского государственного театрального института имени Островского. После учебы преподавал курсы основ режиссуры в Челябинске. В 1982 году защитил докторскую диссертацию «Маяковский и советский театр». В 1995 году стал профессором кафедры режиссуры Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Также Смирнов-Несвицкий был заместителем директора по научной работе Российского института истории искусств (РИИИ).

- Главное авторство Юрия Александровича состоит в том, что он создал свой театр, -сообщается на сайте "Субботы", - Театр с особой образной системой, своей структурой и своими героями. При всем репертуарном разнообразии объединяющей художественной идеей «Субботы» стало постижение жизни как театра в глобальном его понимании. Потому в спектаклях «Субботы» отношения актера и роли часто приобретают неожиданную форму: сам актер оказывается героем представления, его собственная роль играет им, подобно тому, как в жизни «роли», выбранные человеком, подменяют его, формируют его личность и обуславливают характер.