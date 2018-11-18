МЧС Петербурга предупредила о гололедице на дорогах

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-18T16:45:15+03:00

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В петербурге рабочая неделя начнется с гололедицы. Об этом предупреждают в городском МЧС. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть внимательнее и осторожнее.

- По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 ноября в Санкт-Петербурге на дорогах местами ожидается гололедица, - сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. - Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами.

Также в МЧС призывают быть внимательнее на перекрестках, удерживать увеличенную дистанцию и проявлять осторожность на пешеходных переходах.

В МЧС напоминают, что в случае ЧП нужно срочно позвонить в службу спасения по телефону "01", "112" или "101". Также в Петербурге работает горячая линия: 8(812) 299-99-99.