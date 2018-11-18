На трассе М-10 у грузовика в аварии снесло кузов и половину кабины
Из-за ДТП образовалась пробка
У грузовика слетел кузов Фото: Оля Александрова/ДТП и ЧП Петербурга
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Авария произошла на трассе М-10 в Тосненском районе. В ДТП на дороге столкнулись фура и грузовик. От мощного удара у последнего снесло половину кабины, часть которой осталась на фуре. Кузов во время столкновения и вовсе слетел с автомобиля.
- Вроде бы все живы, увезли на "скорой помощи" водителя, - сообщают очевидцы.
Сейчас на трассе образовалась большая пробка. Водителю жалуются, что долгое время не могут проехать.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Грузовик въехал в фуру Фото: Оля Александрова/ДТП и ЧП Петербурга