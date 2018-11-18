На трассе М-10 у грузовика в аварии снесло кузов и половину кабины

СЕГОДНЯ 17:43 2018-11-18T17:44:22+03:00

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Авария произошла на трассе М-10 в Тосненском районе. В ДТП на дороге столкнулись фура и грузовик. От мощного удара у последнего снесло половину кабины, часть которой осталась на фуре. Кузов во время столкновения и вовсе слетел с автомобиля.

- Вроде бы все живы, увезли на "скорой помощи" водителя, - сообщают очевидцы.

Сейчас на трассе образовалась большая пробка. Водителю жалуются, что долгое время не могут проехать.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.