2018-11-18T18:46:34+03:00
Спорт

«Зенит» победил «Шальке-04» со счетом 2:1

Вывести вперед команду сине-бело-голубым удалось на последних минутах матча
Роман ЛЯЛИН
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"Зенит" вырвал победу на последних минутах Фото: ФК "Зенит""Зенит" вырвал победу на последних минутах Фото: ФК "Зенит"
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Футбольный клуб «Зенит» провел домшнюю встречу с «Шальке-04». Захватить инициативу в игре коменде из Санк-Петербурга удалось уже на первых минутах матча. Матиас Краневиттер прорвалсу в штрафную и точным ударом отправил мяч «девятку» в ворота противника. После этого соперники приободрились и стали чаще нападать. И на 35 минуте немецкой команде удалось сравнять счет.

Ворота сине-бело-голубых распечатал Стивена Скрибски. Получив пас, игрок отправил мяч прямо в перекладину, а уже от нее тот отскочил за линию.

Во втором тайме обе команды стали чаще напирать друг на друга. Но выйти вперед "Зениту" удалось лишь на 78 минуте матча. Защитник «Шальке-04» сбил нашего игрока Себастьяна Дриусси. Судья назначил пенальти. Пробить его взялся сам Себастьян. Вратарь отбил мяч, но на добивании сработал Магомед Оздоев.

В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

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