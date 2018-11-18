2018-11-18T20:12:38+03:00
Спорт

СКА обыграл «Металлург» со счетом 2:1

Петербуржцы одержали победы во всех матчах домашней серии
Роман ЛЯЛИН
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Петербургский СКА в жесткой борьбе смог одолеть магнитогорский "Металлург". Большую часть игры противники прессовали команду из Северной столицы. Но счет в матче первыми открыли именно игроки нашей команды.

- Антон Белов мощным броском поразил нижний угол ворот Кошечкина, - рассказывают в СКА. -. После этого у армейцев было еще несколько моментов, однако до перерыва развить свое преимущество им не удалось. Хоккеисты "Металлурга" во втором периодеусилиями Чибисова сравняли счет. Однако армейцам удалось вновь выйти вперёд: Максим Карпов завершил комбинацию точным броском с пятачка чужих ворот. В оставшееся до перерыва гости пытались сравнять счет, однако оборона петербуржцев не позволила им этого сделать.

В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды из Петербурга. Игорки СКА таким образом одержали победы во всех матчах домашней серии.

ТСледующая игра 22 ноября в Череповце, им предстоит сыграть с «Северсталью».

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