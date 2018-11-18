В Петербурге полицейские проверяли станцию метро «Владимирская»

СЕГОДНЯ 21:04 2018-11-18T21:09:46+03:00

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В Санкт-Петербурге горожане сообщают о закрытии станции метро «Владимирская». Возле вестибюля прохожие заметили машину полицейских. По словам очевидцев, силовики проверяли оставленные в подземке вещи.

- Владимирская закрыта на вход, поезда не останавливаются, - сообщают очевидцы. - На станции наряд полиции. Видимо, опять что-то нашли.

Сейчас полицейские уже возобновили работу метро. К слову, за сегодняшний день это уже третья станция, которая подверглась проверке.

- Сегодня флэшмоб на оставленное барахло в метро, - негодует горожанка Светлана. - Еще были Звенигородская и Приморская. Даже в выходные умудрились людям устроить проблемы и столпотворение в метро.