В Петербурге полицейские проверяли станцию метро «Владимирская»
В Санкт-Петербурге горожане сообщают о закрытии станции метро «Владимирская». Возле вестибюля прохожие заметили машину полицейских. По словам очевидцев, силовики проверяли оставленные в подземке вещи.
- Владимирская закрыта на вход, поезда не останавливаются, - сообщают очевидцы. - На станции наряд полиции. Видимо, опять что-то нашли.
Сейчас полицейские уже возобновили работу метро. К слову, за сегодняшний день это уже третья станция, которая подверглась проверке.
- Сегодня флэшмоб на оставленное барахло в метро, - негодует горожанка Светлана. - Еще были Звенигородская и Приморская. Даже в выходные умудрились людям устроить проблемы и столпотворение в метро.