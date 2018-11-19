2018-11-19T07:56:33+03:00
Происшествия

В ДТП на Лиговском проспекте два человека погибли в сгоревшей машине

Страшная авария произошла на перекрестке с Транспортным переулком
Петр КИБЕР
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В ДТП на Лиговском проспекте два человека погибли в сгоревшей машине. Фото: vk.com/spb_todayВ ДТП на Лиговском проспекте два человека погибли в сгоревшей машине. Фото: vk.com/spb_today
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Смертельное ДТП произошло в ночь на понедельник в самом центре Санкт-Петербура. Около 0:50 19 ноября на перекрестке Лиговского проспекта и транспортного переулка столкнулись Skoda Rapid и китайский BYD.

- От удара при столкновении одна иномарка загорелась, а вторая пролетела еще 50 метров по Лиговскому проспекту и остановилась, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В соцсетях очевидцы аварии пишут, что Skoda «летела» по Лиговскому проспекту и ударила прямо в бок китайской иномарки, где расположен бензобак. Топливо пролилось и моментально вспыхнуло. Свидетели и прохожие попытались вытащить водителя и пассажира BYD, однако жар был очень сильный и подойти к машине не удалось.

К тому времени, как на место прибыли пожарные, мужчина и женщина уже погибли. В другой машине было четверо человек, все они доставлены в больницу с различными травмами. Сейчас в причинах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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