Ночью по аэропорту Пулково бегал динозавр

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-19T08:22:50+03:00

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Чего только не привидится ночью – так, наверное, подумали туристы, ждавшие отправления своего рейса в петербургском аэропорту Пулково. Изумление людей можно понять, ведь по зданию аэровокзала бегал…динозавр.

- В аэропорту Пулково бегает необычный пассажир, - сообщили петербуржцы в соцсетях.

В комментариях горожане сразу начали иронизировать, как скучно они живут, если не могут в половину третьего ночи встретить в аэропорту динозавра. Другие рассуждали, скольких усилий стоило человеку в таком наряде пройти через рамки металлоискателя и личный досмотр, учитывая, что иногда просят снять объемную одежду, а тут – костюм ископаемой рептилии.

К сожалению, очевидцам так и не узналось узнать, что делал тираннозавр в Пулково. Собирался ли он отправиться в путешествие, или же кого-то встречали в таком странном виде. Впрочем, пользователи с юмором предположили, что динозавр просто застрял в аэропорту.

- Все потому, что у него маленькие лапки и он не может улететь, -предположил один из шутников.