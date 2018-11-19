«Зенит-2» проиграл «Лучу» и подтвердил звание худшей команды ФНЛ

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-19T08:52:51+03:00

Для петербуржцев этот матч стал одиннадцатым без побед

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«Зенит-2» тонет. Точнее, он уже прочно на дне второго по значимости российского футбольного дивизиона. Команда из Петербурга уверенно занимает последнее, 20-е место с восемью набранными очками. Не помогла исправить ситуацию и домашняя встреча с владивостокским «Лучом».

- Гости забили в конце игры, вырвав победу со счетом 1:0. «Зенит-2» продлил серию игр, в которых не может поразить ворота соперника, - сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.

«Сухой» период сине-бело-голубых длится уже 630 минут. А без голов, как известно, побед не бывает. Согласен с тем, что в команде есть проблемы и наставник команды Владислав Радимов.

- Я не могу ничего предъявить ребятам, они стараются. Я первый раз принял команду по ходу чемпионата. Плохой результат - это моя ошибка, - заявил главный тренер «Зенита-2» на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что начинал розыгрыш ФНЛ в качестве наставника петербургской молодежи Александр Горшков, но после 10-го тура, когда команда была аутсайдером, его отправили в отставку и сменили на Радимова. Однако и с новым тренером сине-бело-голубые прочно осели на дне турнирной таблицы.