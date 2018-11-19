2018-11-19T08:52:51+03:00
Спорт

«Зенит-2» проиграл «Лучу» и подтвердил звание худшей команды ФНЛ

Для петербуржцев этот матч стал одиннадцатым без побед
Петр КИБЕР
Поделиться:
«Зенит-2» проиграл «Лучу» и подтвердил звание худшей команды ФНЛ. Фото: vk.com/public29484355«Зенит-2» проиграл «Лучу» и подтвердил звание худшей команды ФНЛ. Фото: vk.com/public29484355
Изменить размер текста:

«Зенит-2» тонет. Точнее, он уже прочно на дне второго по значимости российского футбольного дивизиона. Команда из Петербурга уверенно занимает последнее, 20-е место с восемью набранными очками. Не помогла исправить ситуацию и домашняя встреча с владивостокским «Лучом».

- Гости забили в конце игры, вырвав победу со счетом 1:0. «Зенит-2» продлил серию игр, в которых не может поразить ворота соперника, - сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.

«Сухой» период сине-бело-голубых длится уже 630 минут. А без голов, как известно, побед не бывает. Согласен с тем, что в команде есть проблемы и наставник команды Владислав Радимов.

- Я не могу ничего предъявить ребятам, они стараются. Я первый раз принял команду по ходу чемпионата. Плохой результат - это моя ошибка, - заявил главный тренер «Зенита-2» на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что начинал розыгрыш ФНЛ в качестве наставника петербургской молодежи Александр Горшков, но после 10-го тура, когда команда была аутсайдером, его отправили в отставку и сменили на Радимова. Однако и с новым тренером сине-бело-голубые прочно осели на дне турнирной таблицы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Купчино на покупателей супермаркета упал потолок
Ночью по аэропорту Пулково бегал динозавр
В ДТП на Лиговском проспекте два человека погибли в сгоревшей машине
В Петербурге ищут водителя, который сбил пару пенсионеров и скрылся
В Петербурге полицейские проверяли станцию метро «Владимирская»
СКА обыграл «Металлург» со счетом 2:1
«Зенит» победил «Шальке-04» со счетом 2:1
На трассе М-10 у грузовика в аварии снесло кузов и половину кабины
МЧС Петербурга предупредила о гололедице на дорогах
В Петербурге умер создатель театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий
На матче «Зенит»-«Шальке-04» ждут 45 тысяч зрителей
В Петербурге неизвестный сообщил о бомбе на улице Думская
На трассе М-10 под Петербургом грузовик насмерть сбил мужчину
В Петербурге посетитель ночного клуба открыл стрельбу
В Петербурге иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину
В Купчино «сантехник» украл у 88-летней пенсионерки 320 тысяч рублей
В Петербурге годовалая девочка упала в лестничный пролет с седьмого этажа
Худрук Александринского театра удостоился высшей театральной премии Европы
Полиция Петербурга ликвидировала сразу два притона с азиатками
В Петербурге задержан подросток, который поджег школьницу