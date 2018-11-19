В Купчино на покупателей супермаркета упал потолок

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-19T09:23:25+03:00

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Неприятный инцидент нарушил работу одного из сетевых супермаркетов в петербургском районе Купчино. На работников и посетителей магазина, расположенного на улице Ярослава Гашека упали панели подвесного потолка.

- Потолок обвалился прямо над кассами, - сообщают покупатели в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях сразу же развернулась бурная дискуссия. Одни пользователи соцсетей обвиняли во всем криворукого подрядчика, намекая на неквалифицированный труд гастарбайтеров, другие успокаивали обеспокоенных горожан, заверяя, что плитки легкие и весят граммов по сто, поэтому большого вреда от них не будет.

Среди возможных причин появились и версии о животных которые могли бродить по подвесному потолку изнутри. Назывались кошки, которые любят залезть повсюду и даже крысы, любящие продуктовые магазины.

Впрочем, на работу торговой точки инцидент никак не повлиял. Невозмутимые и суровые купчинцы продолжили делать покупки как ни в чем не бывало.