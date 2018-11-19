СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-19T10:06:13+03:00

Могли бы еще поиграть: Тренер «Шальке» попенял на судейство после игры с «Зенитом». Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов

В товарищеском матче, прошедшем при аншлаге на стадионе «Санкт-Петербург», сильнее оказались сине-бело-голубые

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Товарищеская игра, которая 18 ноября, прошла на стадионе «Санкт-Петербург», собрала больше 44 тысяч болельщиков. Причиной тому стали имена игравших на поле команд. В гости к «Зениту» приехал именитый «Шальке 04» из Германии. Правда, по окончании игры, тренер гостей оказался не совсем доволен судейством.

- Если так далеко ехать, то хочется играть побольше. После пенальти потеряли 3–5 минут, было много замен, так что можно было добавить еще времени ко второму тайму, но, в общем, все нормально, - приводит слова Доменико Тедеско пресс-служба «Зенита».

По словам тренера гостей, матч получился хорошим, боевым и совсем не похожим на товарищеские. Отметил наставник «Шальке» и стадион, почти битком заполненный зрителями.

- Для товарищеского матча очень много зрителей. Приятно чувствовать такую поддержку. Стадион — просто супер, болельщики близко сидят к полю, да и в целом очень красивая арена, - похвалил хозяев тренер гостей.

Напомним, что игра завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Голу у сине-бело-голубых забили Краневиттер и Оздоев.

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