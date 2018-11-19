Старушка на миллион: В Петербурге «установщики окон» обворовали пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-19T11:03:31+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга ищет двоих мошенников, которые украли около миллиона рублей у пенсионерки. Мужчины дважды приходили в квартиру к доверчивой женщине, представляясь установщиками пластиковых окон.

- 18 ноября в правоохранительные органы Невского района обратилась женщина 1940 года рождения, которая сообщила о пропаже крупной суммы денег, - сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам пенсионерки, сначала мужчины пришли к ней домой под видом установщиков пластиковых окон. Пожилой женщине предложили выгодную сделку по замене ставней и взяли задаток в 65 тысяч рублей. А через пару дней, «оконщики» вернулись, чтобы сделать замеры. При этом один из гостей оставался в комнате, где у женщины был тайник.

После ухода посетителей, пенсионерка обнаружила пропажу 12 тысяч евро, 1 тысячи долларов и 95 тысяч рублей, которые откладывала « на похороны». Теперь поисками похитителей занимаются полицейские.