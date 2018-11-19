2018-11-19T11:37:23+03:00
Происшествия

Полиция Петербурга поймала женщин, укравших малыша из роддома

Сейчас подельницы рассказывают, зачем им понадобился чужой ребенок
Петр КИБЕР
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Полиция Петербурга поймала женщин, укравших малыша из роддома.Полиция Петербурга поймала женщин, укравших малыша из роддома.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга разбирается в запутанной истории с похищением новорожденного ребенка из больницы на Авангардной улице. Правоохранительные органы уже задержали двоих подозреваемых, которые должны объяснить, зачем им понадобился младенец.

- В руки сотрудников полиции попали 55-летняя женщина и ее 36-летняя дочь. Обе – гражданки одного из среднеазиатских государств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ребенка у них изъяли и передали в больницу, а сами злоумышленницы рассказали, как они «провернули» дело. По их словам, они заранее договорились с 24-летней соотечественницей, которая должна была родить. У девушки не было документов и ее положили в клинику по паспорту 36-летней знакомой.

Та с матерью через несколько дней пришли в больницу и забрали малыша. Когда родная мама ребенка спохватилась, то похитительниц и след простыл. Врачи сообщили об инциденте в полицию, там завели дело по статье «похищение человека». Теперь в деле будут разбираться следователи.

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