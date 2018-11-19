Петербуржцы выберут имя гиббону из Ленинградского зоопарка

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-19T13:09:17+03:00

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Маленькая обезьянка-гиббон, появившаяся на свет в Ленинградском зоопарке весной нынешнего года, готова получить свое имя. Руководство зверинца собирается организовать народное голосование, на котором петербуржцы смогут предложить свой вариант для малышки.

- Мы организуем конкурс и по его итогам выберем, как назвать нашу девочку, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Екатерина Колгушкина.

Напомним, что пополнение в семье гиббонов – Персея и Габины случилось 23 марта 2018 года. Через шесть дней пара показала малыша сотрудникам зоопарка. Тогда пол маленькой обезьянки определить было еще невозможно. Уже позднее стало очевидно, что после двух сыновей, а у родителей уже есть мальчики Орфей и Тесей, природа подарила обезьянам дочку.

Имя, по заведенной традиции, будет выбрано из греческой мифологии. В зоопарке надеются, что петербуржцы с интересом и вниманием отнесутся к новой обитательнице вольера, которую уже можно увидеть посетителям.