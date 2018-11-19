В Петербурге вспомнили главного грека России

СЕГОДНЯ 17:29 2018-11-19T17:30:15+03:00

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Иоаннис Каподистрия - министр иностранных дел России времен правления Александра I, а позже и первый правитель независимой Греции. Блестящий дипломат и политик Иван Михайлович, так его называли сослуживцы в Санкт-Петербурге, внес неоценимый вклад в русско-греческие отношения. В минувшие выходные в Северной столице политдеятели возложили цветы к его памятнику.

- Иоаннис Каподистрия - это личность, которая никогда не принадлежала одному конкретному народу, - отметил президент ФНКА греков России Иван Саввиди, - он всегда был предан делу, которому служил. Был патриотом России и всегда помнил о том, что он - грек.

После церемонии возложения цветов состоялась премьера документальной драмы «Главный грек Российской империи», которая посвящена 190-летию установления дипломатических отношений между Россией и Грецией и рассказывает о жизни известного грека Иоанниса Каподистрии, который с 1809 года верой и правдой служил Российской империи, защищая и отстаивая ее интересы и играл важнейшую роль на политической арене.