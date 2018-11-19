На Пулковском шоссе у многоэтажки нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-19T14:31:33+03:00

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Жители дома номер 7 на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурге сегодня, 19 ноября, стали свидетелями нелицеприятной сцены. На тротуаре под окнами многоэтажки лежит труп мужчины, накрытый белой простынью. Очевидцы сообщают, что молодой человек выпал из окна одной из квартир.

На месте сейчас работают полицейские. Оперативные службы пока не комментируют инцидент, дожидаются судмедэкспертов.

Кстати, это далеко не первый случай падения жителей Северной столицы из окон. В начале октября на Пулковском шоссе нашли тело 80-летней пенсионерки. Она упала с 16 этажа.