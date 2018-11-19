В Токсовском тоннеле на КАД меняется схема движения

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-19T16:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонт Токсовского тоннеля, что на 32 километре внутреннего «кольца», продолжается. В ночь с 19 на 20 ноября придется изменить схему проезда: если сейчас автомобилем отдан лишь Южный транспортный отсек, то уже завтра транспорт направят на правые полосы Северного и Южного отсеков, по одной полосе – на каждое направление.

Работы в тоннеле начались еще 15 июня.

– Подрядчик отремонтировал деформационные швы и разрушенные участки железобетонных конструкций, покрасил металлических и железобетонных конструкций, восстановил облицовку, обустроил гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, – сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад». – Отремонтированы видеонаблюдение, контроль и управление доступом, пожарная сигнализация, автоматизированная система контроля и управления оборудованием, вентиляция, электроосвещение, канализация и водоснабжение.

Левые полосы обещают открыть после окончания ремонта, который завершат к 1 декабря.