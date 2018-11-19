2018-11-19T16:44:43+03:00
Экономика

Депутаты поддержали обе губернаторские поправки

В приоритете – медицина и социальная сфера
Анна ПОСЛЯНОВА
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Метростроителям предлагают вверить меньше, причина – маленькая скорость освоенияМетростроителям предлагают вверить меньше, причина – маленькая скорость освоенияФото: Мария ЛЕНЦ
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На сегодняшнем заседании бюджетно-финансового комитета в ЗакСе петербургские депутаты поддержали три комплексные поправки, подготовленные ко второму чтению бюджета губернатором и депутатами «Единой России».

Первая губернаторская поправка увеличивает доходную и расходную части бюджета на 15,5 миллиарда рублей и перераспределяет их. Дополнительные средства хотят направить на образование, здравоохранение и социальную сферу, строительство транспортной и коммунальной инфраструктуры. При этом метростроителям предлагают вверить 18 миллиардов вместо задуманных изначально 28. Причина – маленькая скорость освоения.

Вторая поправка перераспределяет более четыре миллиардов рублей из Резервного фонда. Это нужно, чтобы увеличить финансирование сфер культуры, профессионального образования, физкультуры и спорта и чтобы закупить оборудование для городских больниц.

– Третьей поправкой в рамках перераспределения увеличены расходы на благоустройство, молодежную политику, физкультуру и спорт, сохранение объектов культурного наследия и развитие туристического кластера, социальную поддержку граждан и развитие образования, – сообщают в ЗакСе Петербурга.

Итого основные показатели бюджета на следующий год предлагается утвердить следующими: доход – 591,833 миллиарда, расход – 643,793 миллиарда, дефицит – 51,959 миллиарда рублей.

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