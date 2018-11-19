2018-11-19T16:59:44+03:00
Дом. Семья

В парламенте Петербурга обсудили туристический сбор

Защитить от сбора просят владельцы гостиниц
Анна ПОСЛЯНОВА
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Отельеры просят взимать плату с самих путешественниковОтельеры просят взимать плату с самих путешественниковФото: Александр ГЛУЗ
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Депутаты Петербурга вновь заговорили о туристическом сборе. К теме, приятной для бюджета, но менее радужной для вояжеров, подтолкнули итоги прошедшего горячего сезона. Они радуют.

Председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич выступил с докладом на сегодняшнем заседании комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству. Глава ведомства отметил, что качество туристических услуг растет, путешественников в городе все больше. Доказательство этому – высшая международная премия в области туриндустрии World Travel Awards. В планах Петербурга – развивать водный, событийный и медицинский туризм.

– В рамках заседания обсудили вопрос о перспективах введения туристического сбора, – сообщают в ЗакСе Петербурга. – В обращении Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга отмечалось, что наиболее целесообразным будет ввести разовый туристический сбор с физических лиц: уплата такого сбора гостиницами приведет к понижению их рентабельности и закрытию ряда отелей.

Депутаты и участники отрасли продолжат прорабатывать вопрос.

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