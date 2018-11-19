Петербург с начала года избавился от половины незаконных свалок

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-19T17:58:25+03:00

На заседании обсудили, как не дать пополнять незаконные свалки новыми порциями отходов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Больше половины свалок вне закона закрыли в Петербурге с Нового года. Об этом сообщили на сегодняшнем заседании межведомственной рабочей группы, на котором присутствовали чиновники федерального, регионального и местного уровня, полицейские и прокуроры.

– С января по октябрь текущего года выявили 422 несанкционированных свалки, из которых 245 уже ликвидировали, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. – Для сравнения, в 2017 году выявили 1 069 свалок.

На заседании комиссии обсудили упрощение порядка установки заграждений, которые не дадут пополнять незаконные свалки новыми порциями отходов. Для этого решили подготовить нормативный акт.

Следующее совместное заседание чиновников и правоохранителей пройдет в первом квартале следующего года.