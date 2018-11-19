2018-11-19T18:37:11+03:00
Политика

Александр Гуцан сменил Александра Беглова в Совбезе

Новый полпред занял место действующего губернатора Петербурга и в Совете по стратегическому планированию
Анна ПОСЛЯНОВА
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Полпред заступил на этот пост после того, как Беглов стал врио губернатора Петербурга. Фото: Генеральная прокуратура РФПолпред заступил на этот пост после того, как Беглов стал врио губернатора Петербурга. Фото: Генеральная прокуратура РФ
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Новый полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заступивший на этот пост после того, как Александр Беглов стал врио губернатора Петербурга, теперь занял место своего предшественника и в Совете безопасности.

Сегодня, 19 ноября, президент подписал указ о включении Гуцана в состав Совбеза и исключении из него Беглова. Указ вступил в действие в момент подписания.

Сегодня же Гуцан стал членов Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Вместе с ним в совет попал полпред по Приволжскому округу Игорь Комаров. Предыдущие полпреды – Беглов и Михаил Бабич – из совета исключены.

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