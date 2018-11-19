Александр Гуцан сменил Александра Беглова в Совбезе
Новый полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заступивший на этот пост после того, как Александр Беглов стал врио губернатора Петербурга, теперь занял место своего предшественника и в Совете безопасности.
Сегодня, 19 ноября, президент подписал указ о включении Гуцана в состав Совбеза и исключении из него Беглова. Указ вступил в действие в момент подписания.
Сегодня же Гуцан стал членов Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Вместе с ним в совет попал полпред по Приволжскому округу Игорь Комаров. Предыдущие полпреды – Беглов и Михаил Бабич – из совета исключены.
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