В Петербурге на КАД установят систему безопасности за два миллиарда рублей
Петербургская кольцевая станет безопаснее. Хозяин КАДа, Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», объявило три конкурса на оснащение замкнутой трассы «средствами транспортной безопасности».
Три конкурса в сумме на 2,235 миллиарда рублей призваны обеспечить кольцевую особыми «инженерно-техническими средствами», которые сделают езду по магистрали безопаснее.
Первый конкурс, на полмиллиарда рублей, уже разыграли. Он включает в себя создание Единого диспетчерского центра, куда будет стекаться информация с систем всей кольцевой. Наладить его работу нужно до 8 ноября 2019-го.
Остальные два контракта, на девятьсот и 830 миллионов, подпишут в декабре. По ним нужно закончить работы до 10 ноября 2020-го.
Судя по конкурсной документации, подрядчики снабдят «кольцо» системами видеонаблюдения, сигнализации и оповещения, освещения и контроля. Данные систем будут обрабатывать в Едином диспетчерском центре.