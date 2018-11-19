В Петербурге на КАД установят систему безопасности за два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 19:03 2018-11-19T19:04:51+03:00

Данные с датчиков и камер будет стекаться в Единый диспетчерский центр

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Петербургская кольцевая станет безопаснее. Хозяин КАДа, Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», объявило три конкурса на оснащение замкнутой трассы «средствами транспортной безопасности».

Три конкурса в сумме на 2,235 миллиарда рублей призваны обеспечить кольцевую особыми «инженерно-техническими средствами», которые сделают езду по магистрали безопаснее.

Первый конкурс, на полмиллиарда рублей, уже разыграли. Он включает в себя создание Единого диспетчерского центра, куда будет стекаться информация с систем всей кольцевой. Наладить его работу нужно до 8 ноября 2019-го.

Остальные два контракта, на девятьсот и 830 миллионов, подпишут в декабре. По ним нужно закончить работы до 10 ноября 2020-го.

Судя по конкурсной документации, подрядчики снабдят «кольцо» системами видеонаблюдения, сигнализации и оповещения, освещения и контроля. Данные систем будут обрабатывать в Едином диспетчерском центре.